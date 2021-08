Ein Trend, so kitschig wie der Sonnenuntergang

Sinkt am Horizont die Sonne, legt das Licht eine längere Strecke durch die Atmosphäre hin als am Mittag. Das Ergebnis? Ein Farbspektakel in mehreren Nuancen. Versinnbildlichte Romantik. Nicht zufällig schlingt der junge Leonardo DiCaprio auf dem Heck der Titanic bei Abendrot seine Arme zu «My Heart Will Go On» um Kate Winslet, die sich den Wind durch die Haare wehen lässt.



Menschen erachten Sonnenuntergänge als ästhetisch. «Studien zeigen, dass die Wertschätzung natürlicher Schönheit das Wohlbefinden fördert, die Grosszügigkeit steigert und die Lebenszufriedenheit erhöhen kann», heisst es in einem Beitrag von ntv.



Dieser Fakt ging offensichtlich auch nicht an den Modedesignerinnen und Modedesignern vorbei. Viele von ihnen zeigten Entwürfe, die wie Kleider gewordene Sonnenuntergänge wirken: