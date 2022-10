Die Show von Akris besuchte die Fürstin: in Akris

Am vergangenen Sonntag fand ausserdem die Präsentation der Jubiläums-Kollektion vom Schweizer Label Akris statt. Das 100-jährige Bestehen wurde vor dem Palais de Tokyo in Paris gefeiert. Die Kollektion «markiert gleichzeitig einen Neubeginn und ist eine Hommage an das Erbe des Hauses», heisst es vom Modelabel. «Eine Kollektion, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Einklang stehen. Ein Blick zurück, um in ein neues Jahrhundert einzutreten!» Mit dabei war auch Fürstin Charlène.