Sexy in den Wahlkampf

Die Bilder erreichten die Welt an einem krisengebeutelten Sonntag. Was uns das sagt? Macron arbeitet 24/7. Auch am Wochenende hält er sich im Élysée-Palast auf, irgendwann eben in Kapuzenpullover und Jeans. Jawoll, es wird Zeit, dass Frankreich realistische Bilder von ihrem Staatsoberhaupt sieht. Man ist ja nicht nur im Krieg, sondern auch im Wahlkampf. Den Hoodie hat er zudem nicht wahllos aus dem Schrank gezogen, es ist nicht einfach der, der ganz oben auf dem Stapel lag: bei dem aufgestickten Logo handelt es sich um das der französischen Luftwaffe. «CPA 10» prangt da. Die Abkürzung steht für «Commando Parachutiste de l'Air no 10». Wir sehen einen Emmanuel Macron in den sozialen Medien, der sich als Staatsmann inszenieren lässt, der alles gibt für sein Volk und ganz beiläufig hyper-fokussiert ist. Am attraktivsten sind schliesslich immer die, denen man ihre Macht nicht ansieht. Die, die ihre Skills bescheiden unter Kapuzen verstecken. Der Präsident als real gewordener Mr. Robot, der in stuck-geschwängerten Palästen durch schwere Holztüren huscht und mit seinem Nerd-Wissen die Welt retten könnte. Könnte!