Robert Pattinson begeistert im Rock

Der Rock liegt im Star-Trend

Mit seiner Kleiderwahl stand Pattinson im Übrigen nicht allein da: Auch Serienstar Lucien Laviscount (30), bekannt aus dem Netflix-Hit «Emily in Paris», rockte wortwörtlich die Fashion Week in Paris. Ein anderer Weltstar machte es den beiden schon im Sommer des vergangenen Jahres vor: Damals erschien Brad Pitt (59) zur Berlin-Premiere seines Films «Bullet Train» in einem knielangen, braunen Rock.