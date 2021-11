Gagas Kleid war bei Bidens Amtseinführung kugelsicher

Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga hat das Geheimnis ihres Outfits gelüftet, das sie bei ihrer Performance am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar trug. Die pompöse Robe, in der sie die Nationalhymne sang, war kugelsicher. Das verriet sie nun in einem Interview mit der britischen «Vogue», dessen Cover sie aktuell ziert.