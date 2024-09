Wer kennt die nervigen Sprüche à la «jö, du bist so niedlich»? Als erwachsene Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, nicht unbedingt die Art Kompliment, die man hören möchte. Gerade, wenn es im Office darum geht, seine Position zu vertreten, können ein scharf geschnittener Blazer und eine Anzughose deshalb Wunder wirken und von den fehlenden Zentimetern ablenken. Übrigens: Dass wir in formeller Kleidung nicht nur stärker wirken, sondern uns auch so verhalten, wurde mittlerweile sogar in einer Studie herausgefunden.