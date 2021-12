Last-Minute-Party-Trick

Guten Rutsch! Mit der Glitzer-Schnecke am Busen

Beim Gedanken an BHs läuft es euch kalt den Rücken runter? Willkommen im Club. Schliesslich hatten unsere Brüste es selten so gemütlich wie in dieser Pandemie. Für einen BH machen wir nun aber eine Ausnahme – und der ist so spektakulär, dass er viel zu schade zum Verstecken ist.