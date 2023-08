In diesen Kleidern flattern wir durch die Hitze

Die Autorin dieses Textes liess sich vergangene Woche noch die spanische Meeresbrise um die Nase wehen. Während das süsse Leben in Lichtgeschwindigkeit vorbeizog, löste ein omnipräsenter Modetrend zum Denken an. Was im Feriendomizil nämlich auffällig oft am Leib der Einheimischen und Tourist*innen gesichtet wurde, rettet zurück in der Heimat über die Hitzetage hinweg: Leinenkleider – in allen Formen und Farben.