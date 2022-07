5 Dinge, die unseren Körpergeruch beeinflussen

Eins gleich vorweg: Jeder einzelne von uns hat einen natürlichen, individuellen Körpergeruch. Jap, auch ihr. Der ist konstant vorhanden und total unbedenklich. Und so wie bei allem, was natürlich ist, ist er nicht bei jedem gleich intensiv. Ganz zu schweigen davon, dass er sich in den Stunden von der morgendlichen Dusche bis zum abendlichen Zubettgehen dezent verstärkt. Das passiert, weil Bakterien an unserem Körper mit unserem Schweiss reagieren und ihn in seine Bestandteile herunterbrechen. So weit, so normal.