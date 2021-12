Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der Cardigan an sich ist ja im Grunde kein sonderlich verwegenes Kleidungsstück. Man sagt ihm nach, er sei spiessig. Was zum Überwerfen und Einkuscheln. Langweilig. Ein Basic. Brav. Öde? Schon lange nicht mehr. Im September 2019 nämlich überraschte uns Schauspielerin Katie Holmes mit einem Look, der weder zu ihrem Image noch zu dem der Strickjacke passen wollte. Denn die 42-Jährige verzichtete auf offener Strasse auf ein richtiges Top und rief sich stattdessen im lässigen «Bradigan» ein Taxi. Für alle, die diesen legendären Mode-Moment verpasst haben und (noch immer) nicht wissen, was genau dieses Kleidungsstück sein soll: die moderne Version eines klassischen Twinsets. Statt eines Pullovers oder Strickoberteils blitzte allerdings nur ein Strick-BH unter einem knappen Cardigan hervor. Katie katapultierte den Look in Sekundenschnelle vom Tabu zum neuen, gefeierten Must-Have – und die Micro-Version der Strickjacke hat es uns bis heute angetan.