Jeans scheint dieses Jahr hoch im Kurs zu sein. Zuerst tauchte Double Denim wieder auf der Bildfläche auf, jetzt die Leg Warmers. Eine Kombination beider Trends wäre ein Triple Denim Look – ob Geniestreich oder Wahnsinn, es scheint anzukommen. Wer nicht genau weiss, was am Morgen anziehen, greift in den meisten Fällen zu der Lieblingsjeans und einem Top. Schon steht das Outfit. Warum also nicht mal ein wenig mutiger sein und die Hose erst ab den Knien tragen?