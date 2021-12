Denken wir an Emily Ratajkowski und Kate Middleton kommen uns auf Anhieb wohl eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten in den Sinn. Während die eine ihr Geld in den USA als Model und Autorin verdient, gehört die andere der königlichen Familie in Grossbritannien an. Das bedeutet nicht nur völlig unterschiedliche Alltage, auch die Kleidung beider könnte in der Regel nicht entgegengesetzter ausfallen. Ihr feministisches Engagement spiegelt sich bei Emrata gerne auch mal in leicht bekleideten Fotos wider. Etwas, das Kate niemals in den Sinn kommen würde. Als Herzogin muss sie nämlich die strikte Kleiderordnung des Palastes einhalten.