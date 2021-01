Mit dieser Farbe gewinnt ihr gegen das kühle Nass

Aber nicht nur Jacquemus entfacht eine Flamme der Leidenschaft in uns. Auch Designer wie Bottega Veneta, Alberta Ferretti und Versace frönen der fröhlichen Farbe in ihren Herbst-/Winter-Kollektionen 2020/2021. Die Meister der Mode, so scheint es zumindest, haben erkannt was 2021 wirklich nötig hat: Weg von Kopf-bis-Fuss-Looks in neutralen Tönen, die im täglichen Einheitsbrei untergehen. Hin zu Outfits, die auffallen und uns wieder Spass an Mode inmitten einer Pandemie und in Zeiten von Homeoffice bereiten.