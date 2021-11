Ausgeleierte Jeans? Dieser Trick macht sie wieder eng

Mit ganz viel Geduld und mindestens genauso viel Glück findet man irgendwann die eine perfekt sitzende Jeans. Weil man sich in der dann so wohlfühlt wie in keinem anderen Modell, trägt man die Lieblingshose dann deutlich öfter als den Rest. Wie ein zweite Haut hüllt sie sich Tag ein Tag aus um Hüfte und Beine. Dass da irgendwann mal die Luft raus – beziehungsweise drin ist, ist klar. Gerade an den Knien und am Gesäss beginnt das Denim dann gerne mal zu hängen. Wer die Beulen satt hat, schmeisst die Jeans in der Regel in die Maschine. Nach dem Waschgang ist die Jeans dann zwar erstmal wieder schön eng, nach ein paar Stunden, leiert sie aber dann meist wieder aus. Sie nach jedem Tragen erneut dem Tauchbad unterziehen? Nicht nötig.