Tipp 1: Nudelwasser für Pflanzen

Die Mineralstoffe sind nicht nur für den Menschen gut, sondern auch für Pflanzen. Das Wasser kann nicht nur in Gemüsebeete, sondern auch in den Blumentopf zu Hause gegossen werden. Man muss lediglich darauf achten, dass das Wasser nicht zu heiss ist. Die Temperatur darf maximal lauwarm sein. Ebenso ist zu salziges Wasser schädlich für die Pflanzen. Salzarmes und gut temperiertes Wasser sind ab und an Wellness für die Gewächse.