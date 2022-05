Kidcore – warum sich Erwachsene anziehen wie Kinder

Wir sehnen uns nach der Behaglichkeit unserer Kindertage

«Da Kidcore von der Kinderkultur der 80er-, 90er- und 00er-Jahre inspiriert ist, kann es auch ein Gefühl der Behaglichkeit auslösen», sagt eine Psychologin zu Harpers Bazaar. Früher war ja nun wirklich nicht alles besser, aber man tendiert dazu, sich an die positiven Momente zu erinnern, die Vergangenheit zu verklären. Sie gibt einem ein gutes Gefühl. Besonders heute, in dieser Realität mit Pandemie, Klimaerwärmung oder einem Krieg in Europa – Die Welt ist zu einem chaotischeren, unsichereren Ort geworden. «Die Kidcore-Ästhetik knüpft an den allgemeinen Dopamin-Kleidungs-Trend an, der einen Gegenpol zu den faden und oft langweiligen Kleidern bildet, die während der Pandemie getragen wurden. Extrovertiertheit und Ausgelassenheit sind im Jahr 2022 wieder gross im Kommen, um unsere Stimmung in Zeiten anhaltender Unsicherheit zu heben.»