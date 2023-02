Königin Letizia von Spanien (50) hat sich in einem rosafarbenen Outfit gezeigt, als sie mit ihrem Ehemann, König Felipe VI. (55), am Quatro de Fevereiro International Airport in Angola ankam. Letizia präsentierte dabei ein kurzärmliges Seiden-Oberteil mit V-Ausschnitt von Hugo Boss in Pastellrosa und eine wadenlange Culotte-Hose in der gleichen Farbe.