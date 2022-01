Letizia trägt die Kleider ihrer Schwiegermutter

Kommt euch irgendwie altbacken vor?

Da liegt ihr nicht ganz falsch, denn im Grunde ist die Robe, eine opulente Kombination aus smaragdgrünem Rock und fluffigem Blumen-Top, ein alter Hut. Vintage quasi. Recyclet also. Denn den Valentino-Look trug vor Letizia längst eine andere Königin. 1977 nämlich weilte ihre Schwiegermutter Königin Sofia mit ihrem Mann König Juan-Carlos auf Schloss Gymnich in Erftstadt in der Bundesrepublik Deutschland. Und siehe da: Beim Empfang sieht man sie da auf alten Bilder in exakt diesem Kleid sitzen.