Lindsay Lohan feiert ihr grosses Red-Carpet-Comeback

Einmal zurückspulen, bitte

Von der einstigen Skandalnudel ist dort keine Spur mehr. Sogar das bestickte Naked Dress von Valentino sieht an der 36-Jährige schon fast brav aus. Was noch auffällt: Auch in puncto Beauty setzt Lindsay wieder alles auf Anfang. Die damals blond überfärbte Mähne leuchtet wieder in einem satten Kupfer.