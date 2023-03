Die Farbe der Hoffnung ist jetzt leuchtender denn je

Ein cleverer Ton, dieses Grün. Ganz leise und unauffällig hat es sich in unsere Kleiderschränke geschlichen. Zuerst eher schüchtern mit dezenten Mint- und Pastelltönen. Dann wurde es fast ein bisschen übermütig: in der grellen Neon-Nuance war es manchen schon fast zu viel. Doch diese Saison scheint es, als hätte es das perfekte Mittelmass gefunden. Manchmal erscheint es nur als kleines, giftiges Detail im Outfit, oft präsentiert es sich voller Stolz als Full Look von Kopf bis Fuss. Jetzt, wo wir es am dringendsten brauchen, ist Grün als Farbe der Hoffnung zur Stelle. Und es knallt mehr denn je.