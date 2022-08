Luftiges Vergnügen

Netzkleider sind die neuen Naked Dresses

Hach, das «Nacktkleid». Wohl kein anderes Kleidungsstück sorgt regelmässig mit so wenig Stoff für so viel Aufregung. Ob auf dem Roten Teppich oder der nächsten Party. Kleider, die den Blick auf den Körper freilegen, sind omnipräsent. Nun erobern sie in Form von Netzen den Ort, an dem sie am meisten Sinn machen: den Strand.