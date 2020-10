Na, welcher Royal ist wohl der einflussreichste?

Kategorie: Das begehrteste royale Kleid

And the Winner is ... Herzogin Kate

Der Royal mit dem einflussreichsten Kleid ist ... Trommelwirbel .... natürlich Kate, die Duchess of Cambridge. Und zwar in zartem Lavendel – geblümt, flatternd, sommerlich und herrlich normal. Den Best-Dressed-Award hat sich das Modell «Marie Louise» von Faithfull the Brand für umgerechnet etwa 220 Franken also redlich verdient. Die Suche nach der Marke wuchs um überwältigende 512%, nachdem Ende Juni Bilder von Kate in dem hübschen, romantischen Midikleid erschienen.