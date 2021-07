Wie sollte man auch keine Bombenlaune haben, wenn man so fantastisch aussieht wie Kate es an diesem Freitag Nachmittag tat? Die Augen funkelten, das Haar sprang immer mal gewollt unperfekt aus seiner Föhnwelle, der Goldschmuck glitzerte mit der Sonne um die Wette und dieser dunkelblaue Look ..., der war so adrett, dass er fast als ironisch hätte gelten können: Der Rock vom Label der gewollt überspitzten Spiessigkeit, Alessandra Rich, so heiter getupft, der Blazer mit opulenten Goldknöpfen versehen, die weisse Mulberry-Tasche so herrlich zickig klein.