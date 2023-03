Pretty in White

An den Academy Awards werden jährlich die besten Filmleistungen des Jahres zelebriert, doch vor der Preisverleihung spielt die Mode auf dem roten Teppich keine unbedeutendere Rolle. Neben Rihanna gab es natürlich noch weitere Schauspielerinnen, die mit ihren Outfits begeisterten. Viele der Looks kombinierten Modernität mit traditionellen Designs. Die Farbe des Abends? Weiss. Was zu minimalistischen und zugleich aufregenden Looks führte. So trug unter anderem Award-Gewinnerin Michelle Yeoh eine weisse Feder-Robe von Dior und überzeugte so nicht nur schauspielerisch, sondern auch modisch.