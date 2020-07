Wie meistert die H&M-Kundin die Kunst, sich abends aufregend, gewagt und dennoch classy zu kleiden – ohne overdressed zu sein? Dein Spezialgebiet ...

Sandra Mansour: Ich glaube, dass jeder die Kunst der Einfachheit meistern – und es gleichzeitig edgy aussehen lassen kann. Nehmen wir diese Kollektion als Beispiel: Die Kundin kann ein gerüschtes Tüllkleid mit flachen Sandalen oder Boots tragen und hat so beides. Das Gleiche funktioniert mit unserem Kaftan, mit einem der Ohrringe und Kitten Heels. Wenn man unseren Blazer über die Alltagsgarderobe wirft, wird sie zu etwas Besonderem. The Sky is the Limit, man muss über den Tellerrand blicken. Ich bin der festen Überzeugung, dass man dann strahlt, wenn man sich in dem wohlfühlt, was man trägt. Diese Kollektion ist sehr luftig, zart und erdig – gemacht, um sich gut zu fühlen. Sie besteht aus Crossover-Pieces, Teilen, die man sowohl tagsüber als auch nachts tragen kann. An denen hat man immer Spass.