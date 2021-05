Wie die Vogue schreibt, soll sich Vera Wang übrigens bei keiner geringeren als Modeikone Audrey Hepburn Inspiration geholt haben. Genauer gesagt von Audrey Hepburns Rolle als Jo Stockton im Film «Funny Face» (1957). Die Ähnlichkeit ist besonders an der Schleife in Grandes Schleier erkennbar. Und natürlich wäre Ariana Grande nicht Ariana Grande, wenn das Ganze nicht mit schwindelerregenden Heels abgerundet worden wäre – we love it! In diesem Sinne: Alles Gute, den Frischvermählten.