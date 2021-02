Reddit definiert den Begriff «Frock Diplomacy» oder «Mode Diplomatie» als: Wenn die ehemalige First Lady Michelle Obama ausschliesslich amerikanische Labels zu wichtigen Events trägt (zuletzt von Sergio Hudson am Inauguration Day) oder wenn die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Weiss trägt, um an die Frauenrechtlerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts, die Sufragetten zu erinnern. Und Yael – die ist nun das Abbild des Friedens.