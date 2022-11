Ich habe Hunter Boots distribuiert und wurde immer wieder gefragt, warum niemand eine neue Lammfellmarke gründet. An Ugg Boots hatte man sich zu diesem Zeitpunkt sattgesehen. Also designte ich kurzum eine eigene Kollektion, stellte diese an einer Berliner Messe vor und merkte schnell, dass ein grosses Bedürfnis vorhanden war. Meine Designs hoben sich ab, waren verspielter und unkonventionell. Ein grosser Kunde sagte mal zu mir: «Der grosse Unterschied zu den anderen Marken ist, dass du Schuhe so machst, wie wenn man nicht weiss, wie man Schuhe macht.» Das hat sich in der Zwischenzeit natürlich geändert. Ich habe von Anfang an alles selbst gemacht, schnell schlossen sich meine Söhne dem Unternehmen an.