Klar, abschauen ist erlaubt. Nachahmung ist schliesslich die höchste Form der Anerkennung, nicht wahr? Zendaya mag also Cher-Fan sein. Und ist damit in bester Gesellschaft. Stöbert man nämlich mal so durch die beeindruckende Fashion-Vergangenheit der heute 74-Jährigen, fällt einem schnell auf: Zendaya ist nicht die einzige, die sich hat inspirieren lassen. Auch Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Dua Lipa und Kendall Jenner scheinen Cher als dankbare Quelle für rattenscharfe Looks entdeckt zu haben. Ein paar Beispiele gefällig? Unsere liebsten Copy-Cat-Momente findet ihr hier in der Galerie.