Den neuesten Trends hinterherrennen? Das hat Kate nicht nötig. Der Stil der Engländerin lässt sich als elegant, modern und unaufgeregt beschreiben. Sie weiss mittlerweile genau, was ihr steht und wie man als Royal mächtig Eindruck schindet. An nassen Tagen, die es in Great Britain wohl zu Genüge gibt, folgt die Herzogin stets der gleichen Outfit-Formel.