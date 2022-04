Hand aufs Herz: Wollen oder wollten wir nicht alle schon mal Prinzessin sein? Da bei all den geküssten Fröschen aber noch immer kein Prinz dabei war, übernehmen wir das Zepter nun selbst. Zumindest optisch können wir uns easy peasy in ein Royal verwandeln. Und das ist bei all den königlichen Regeln und Pflichten ja sowieso der spassige Part. Geht es nach Kronprinzessin Victoria, braucht man dazu im Jahr 2022 keinen ausladenden Reifrock mehr, sondern lediglich folgende zwei Dinge: Einen Anzug und die Farbe Blau. Eine stilsichere Kombi, auf die die Schwedin immer wieder schwört. Langweilig? Nö. Schliesslich gibt es neben königlichem Royalblau noch zig andere Nuancen, die jede*n sofort in ein Blaublut verwandeln.