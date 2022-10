So kombiniert sie die französische Luxusmarke zum Beispiel mit einem Tweed-Mantel und kniehohen Strümpfen. Für ihre Herbst/Winter-Kollektion 2022/23 bieten sie die Stiefel in einer hohen und tiefen Variante an. Mit den Schuhen kommen sie wieder zum Grundgedanken von Chanel zurück. Zu Beginn sollten die Kleider nämlich nicht nur elegant sein, sondern auch funktional. Bleibt zu hoffen, dass sie für diesen Preis auch wirklich das halten, was sie versprechen: Die Füsse trocken.