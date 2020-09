Trends, ohne die in Milano nichts und niemand lief

Sieben Tage, über 60 Shows und ein Hybrid-Format aus physischen und digitalen Events – auch die Mailänder Fashion Week zeigte on- und offline, was wir nächsten Sommer spazieren führen werden. Am Screen konnte man Pradas minimalistische Zukunftsvisionen verfolgen, aber auch wie Versace mit den Zuschauern in eine Unterwasserwelt abtauchte und Moschino die neue Kollektion Marionetten an den hölzernen Leib schneiderte. Ein ebenso grosses Theater: Häuser wie Fendi, Dolce & Gabbana, Boss und Etro luden persönlich ein. Wie früher. Mit Stühlen und Gästen drauf. Und die flanierten danach natürlich in perfekt komponierten Looks durch die Strassen – in den Trends von domani. Wir raten, tief Italianità einzuatmen, möglichst viel Inspo aufzusaugen und dann einfach mal wild drauflos zu kopieren.

Prego, fünf Trends aus bella Italia!