Warm durch den Winter wie Prinzessin Sofia

Hat man bei der XL-Daune das Gefühl, das Duvet mit auf die Strasse zu nehmen, gleichen die flauschigen Teddy Coats der Lieblings-Kuscheldecke. Wohlfühlen to go – was will man an ungemütlichen Wintertagen mehr? Creme ist natürlich eine mutige Farbwahl in Zeiten von Schneeregen und grau gelaufenem Matsch. Was Sofia wagt, wagen wir aber auch – wenn wir als Dank ebenso cool aussehen.