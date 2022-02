Wen stürzt Kylie Jenners Baby vom U4-Influencer-Thron?

1. Walter Heilbrunner

Eltern: Street-Style-Ikone und Influencerin Veronika Heilbrunner und SS-World-Corp-Kreativdirektor Justin O'Shea.

Follower: Mütterlicherseits 239k und väterlicherseits 132k.

Signature Style: Wie der Vater, so der Sohn. Und der Australier Justin weiss, wie man vermeintlich schlechten Geschmack in Gold verwandelt – und genau das trägt inzwischen auch schon Walter am zarten Körper. Justin und Walter lieben ausdrucksstarke Zuhälter-Looks mit Hawaii-Prints, Feinrippunterhemden und ja, Schmuck. Ist das Outfit clean, dann muss ein bombastisches Accessoire her. Ist das nicht aus Edelmetall, dann wahlweise aus Plüsch. Letzteres mag Walter dann unter Umständen auch mal zu einem Lächeln hinreissen. Mama Vroni schrieb für die deutsche Vogue eine Kolumne namens «Life with Walter». Goals! Denn ein Leben mit Walter bedeutet auch Cover-Shoots für die spanische Elle und die niederländische Vogue.

Must-Watch: Train with Walter!

Seine besten Looks: