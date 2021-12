Baracca Zermatt

Auf der Website steht, man habe mit der Holzhütte, die mitten zwischen Industriebauten steht, «ein Stück Zermatt ans Rheinknie gebracht». Und es stimmt. In der grossen Stube mit dem offenen Kamin in der Mitte wähnt man sich in den Bergen. Gemütlich ist und käsig riecht es.

Wir empfehlen, sich auf keinen Fall zwischen den (allesamt köstlich klingenden) Fondues zu entscheiden. Sondern alle zu probieren. Einfach gestaffelt, in kleineren Portionen. So verpasst man nicht die Version mit Trüffel. So entgeht einem nicht die rassige mit Chilli. Ausserdem schön: Die rahmige Gemüsesuppe, die eingangs in einer Milchkanne auf den Tisch kommt, und dampfend selbst geschöpft werden darf.

baracca-zermatt.ch