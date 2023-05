Weniger als zwei Stunden von Madrid entfernt, im Herzen des Duero-Tals befindet sich ein ganz spezielles Hotel. Hat man den Weg dahin gefunden, taucht mitten in Weinreben ein wunderschön altes Gebäude auf – das Abadía Retuerta. Das 5-Sterne-Hotel befindet sich auf dem Gelände eines alten Klosters. Alt ist in diesem Fall das richtige Wort, denn Teile des Hotels gibt es seit dem 12. Jahrhundert. Und doch merkt man der Anlage nichts davon an. Genau der Mix von Alt und Neu macht den Charme von Abadía Retuerta aus. Einmal angekommen, spürt man die Ruhe und Entspannung, die dieser Ort mit sich bringt. Vom stressigen Alltag ist nichts mehr zu spüren. Das Hotel ist perfekt, um sich ein wenig Zeit für sich zu nehmen und sich auch mal verwöhnen zu lassen. Kein Wunder, ist die Unterkunft Mitglied bei Leading Hotels of the World.