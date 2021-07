Ein Penis geht durch die Decke

Accessoires, so steil wie Jeff Bezos' Rakete

Amazon-Gründer Jeff Bezos fliegt ins Weltallflug – so ganz privat. So, wie wenn wir nach Mallorca fliegen. Alle sprechen über die Rakete, dem ersten Penis in der Galaxis. Einem aus Stahl, versteht sich. Man fragt sich: Sollte das so? Ist die Optik in all den Jahren der Konstruktion niemandem aufgefallen? Wir haben im Grunde nichts gegen das Design. Und stiften zu mehr phallischer Ausschweifung an.