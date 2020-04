Schöne Momente sind derzeit selten. Gibt es die dennoch?

Dankbarkeit ist der Anfang von Glück. Auch ich tue mich schwer damit, mit der Kinderbetreuung und den eigenen Unternehmen nicht in Panik zu verfallen. Ich bin so dankbar für meine Familie, meine Freunde und all die Menschen, die sich momentan für etwas besseres einsetzen und sich gegenseitig helfen. Ich geniesse die Momente im Garten und vergesse die Zeit beim Brombeeren ausgraben. Jeden Abend, wenn ich müde in meinem Bett liege, muss ich an all die Flüchtlinge denken – ohne Schutz und Hilfe, wie sie auf sich selber gestellt sind. Und wir haben hier immer noch ein sicheres Obdach und alles, was wir brauchen.

Gerade in dieser Zeit ist es super wichtig, zu helfen, aber das ist eine andere Diskussion.