Dabisabi aus Luzern

Ein Blick in die Glaskugel: Was wird die Krise mit der Wirtschaft und somit mit euch machen?

Wir sind uns sicher, dass viele Menschen bestehende, eingefahrene Muster hinterfragen und mit neuen kreativen Ideen neu durchstarten werden. Denn Krisen zwingen uns immer wieder unser Handeln zu reflektieren, sei es wirtschaftlich oder privat. Wie lange sich diese Krise auf die Weltwirtschaft auswirken wird, da lassen wir gerne andere in die Kugel schauen. Aktuell ist Vieles ungewiss. Wir wissen noch nicht, welche Messen stattfinden werden, wann und ob die sistierten Events durchgeführt werden können. Ausserdem bleibt offen, wie die Besetzung der Workshops nach Corona aussehen wird. Je nach Wirtschaftslage kann das tiefe Einschnitte in unser Business geben. Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und schauen erwartungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft.