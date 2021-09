Diese 7 Zimmerpflanzen kommen mit wenig Licht aus

Zamioculcas

Wegen ihrer nach oben wachsenden, ovalen Blätter wird die Zamioculcas auch Glücksfeder genannt. Die Pflanze stammt aus Tansania und speichert viel Wasser in ihren Stielen. Ihre Besitzer brauchen sie deshalb nur alle paar Wochen zu giessen. Am wohlsten fühlt sich die Zamioculcas an einem halbschattigen Standort und bei 18 bis 22 Grad.