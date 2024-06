Rotwein ist etwas Wunderbares: Er schmeckt toll zu Pasta, macht sich in der Bolognese hervorragend, aber ist auch solo keineswegs zu verachten. Jede Menge gute Gründe also, immer mal wieder eine Flasche aufzumachen und sich etwas Me-Time zu gönnen. Wäre da nur nicht dieser klitzekleine Nachteil, den Rotwein mit sich bringt: Unter unglücklichen Umständen besteht das Risiko, dass er, statt in Glas oder Mund, überall sonst landet. Auf dem Sommerkleid, dem weisser Teppich, der Tischdecke, die Liste geht weiter. Und: Mit der Zahl der Gläser steigt die Wahrscheinlichkeit für tiefrote Flecken. Es ist eine Misere. Aber keine ohne Lösungen. Wir verraten, wie ihr Rotwein wieder loswerdet, aus …