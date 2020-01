Schlafen, speisen und spazieren in Interlaken

In Interlaken kann man eigentlich alles machen: Im Winter wird die Gemeinde umzingelt von Skigebieten, im Sommer blühen die Almwiesen. Es gibt Berge, die man besteigen kann, es gibt Seen, die man befahren und bebaden kann – quasi soweit das Auge reicht, schliesslich liegt es idyllisch zwischen zweien. Am Fusse des Jungfraujochs gelegen, lockt es viele Schau- und Fotografierlustige an. So stülpen sich hier durchaus Asiaten traditionelle Trachten über, um vorm Green Screen herumzuturnen. Einzusetzende Kulisse frei wählbar. Auch, dass einen mal ein mexikanisches Paar im Vorübergehen darum bittet, es beim Tanz auf der Strasse zu filmen, ist nicht unüblich. In Interlaken geht es um Erinnerungen. Damit die nur schön sind, geben wir euch nun einen kleinen Guide an die Hand, in dem für jeden etwas dabei sein sollte.