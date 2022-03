Pflanzen an die Aussenwelt gewöhnen

Sobald die kleinen Pflanzen ein paar Blätter haben, steht das Pikieren auf dem Plan. Das bedeutet: Stehen mehrere Gewächse in einer Schale, müssen sie getrennt werden. Mit einem Bleistift oder Holzstäbchen jeden Keimling vorsichtig herausheben und in einen neuen Topf mit Aufzuchterde setzen. So tief eingraben, dass die Erde bis zu den Keimblättern reicht. Das Trennen der Pflanzen hat den Vorteil, dass sich die Wurzeln nicht verschränken. Zudem konkurrieren die Gewächse um Licht und Nährstoffe - sind sie allein in einem Topf, gedeihen sie besser.