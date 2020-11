Stop! Alte Kartoffeln nicht wegschmeissen!

Sind Kartoffeln ganz verschrumpelt oder schon am Keimen (mehr als einen halben Zentimeter), landen sie meistens im Müll. Das ist ein Fehler! Denn: Sie sind die perfekten Putzhelfer. Der Trick an der Sache? Die Inhaltsstoffe: Kartoffeln sind voller Stärke und Vitamin C, was in Kombination mit Wasser Fette löst und bindet. Zudem enthalten sie Oxalsäure, welche auch Bestandteil vieler herkömmlicher Putzmittel ist. Wir verraten euch die 8 besten Haushaltstipps mit Kartoffelresten.