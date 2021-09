Warum wachsen plötzlich Pilze aus dem Blumentopf?

Woher kommen die Pilze?

Wenn man so rumfragt, lautet die Antwort stets: Es wurde schlicht zu viel gegossen. Vor allem in Kunststofftöpfen kann das Wasser nicht ausreichend verdunsten. Ganz so einfach ist es aber nicht. Pilze spriessen überall dort, wo ein hoher Anteil Humus in der Erde vorhanden ist. Die Aufgabe von Pilzen ist es nämlich, organisches Material zu zersetzen. Ist die verwendete Blumenerde stark mit Torf durchsetzt (hochwertiges Material enthält weniger, auf Qualität setzen lohnt sich), finden Pilzsporen einen wunderbaren Nährboden. Wenn dann noch Feuchtigkeit und warme Temperaturen hinzukommen, dann haben Pilze high life. Das ist vermutlich auch der Grund, warum gerade jeder über die ungebetenen Besucher klagt: plötzlich war es heiss in der Wohnung – zur Freude der kleinen Hütchen.