Der Wäscheständer, euer Best Friend for Life

Jetzt haben wir den Verstand verloren, meint ihr? Moment, denkt mal drüber nach. Es gibt kaum einen anderen Gegenstand in unserer Wohnung, der uns so lang die Stange(n) hält. Wir alle sind mal mit der Ikea-Grundausstattung oder einem bunten Einrichtungs-Sammelsurium von Mama/Papa/Oma in den eigenen Haushalt gestartet. Samt Wäscheständer. Mit dem wachsenden Budget fliegen die Anfänger-Möbel raus, neue finden Einzug. Vielleicht erst im Landhaus-Stil, dann mögen Chabby Chic, später verlieren wir unser Herz an dänische Design-Teile. Immer noch am Start? Der Wäscheständer von Stunde Eins. Unsere haushaltshelfergewordene Wurzel, die uns stets daran erinnert, wo wir herkommen. «I’m still Jenny from the Block». Quasi.