Wie lange ist Parfum haltbar?

So könnt ihr euer Parfum länger geniessen

Wie bei Lebensmitteln ist die richtige Lagerung das A und O. Das Parfum in einem durchsichtigen Fläschli sollte nicht direkt ins Licht gestellt werden, da es sonst Duftstoffe verlieren kann. Also entweder in der Verpackung aufbewahren oder in den Schrank stellen. Aber stopp: nicht in den Badezimmerschrank. Die meisten Parfum-Liebhaber nutzen ihren Duft meistens direkt nach dem Duschen und lagern es deshalb auch dort. Im Badezimmer ist es jedoch meisten zu warm. Wir empfehlen das Schlafzimmer: dort herrscht die perfekte Raumtemperatur und eine schöne Verpackung kann sogar als Deko dienen. Bei der richtigen Lagerung kann das Parfum sogar länger als fünf Jahre haltbar sein und es kann sich mit der Zeit somit eine kleine Parfümerie bei euch zu Hause ansammeln.