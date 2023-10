Oftmals versichern wir ja, dass es nicht so ist, aber in einigen Lebenslagen kommt es nunmal wirklich auf die Grösse an. Ganz ruhig – wir sprechen vom Ringkauf. Der ist live und direkt vor Ort im Laden natürlich unkompliziert. Da probieren wir uns einfach so lange durchs Sortiment, bis einer sitzt und gefällt. Entdecken wir das Schmuckstück unserer Begierde online, haben wir allerdings den Salat: Welche Grösse brauchen wir denn?! Keine Ahnung? Aufgepasst!