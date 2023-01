6 Tipps, damit ein kleines Schlafzimmer grösser wirkt

Wer morgens aufsteht und im Dunkeln als Erstes gegen den Nachttisch oder Kleiderschrank stösst, wohnt vermutlich in einer winzigen Bleibe. Spricht auch nichts dagegen, denn klein bedeutet meistens auch fein und hat zahlreiche Vorteile: Wir müssen weniger putzen und zahlen und wohnen meistens auch zentral. Da wir allerdings nicht nonstop auf Achse sind, wollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden auch eine Wohlfühloase schaffen. Eine, in der uns möglichst nicht die Decke auf den Kopf fällt, obwohl sie klein wie eine Sardinenbüchse ist. Wie uns das gelingt? Indem wir das Beste aus jedem einzelnen Quadratmeter herausholen und sie mit dem richtigen Interior grösser schummeln. So geht’s: